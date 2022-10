“Precedente pericolosissimo”: caos Milan-Juventus, scoppia la polemica

Episodi da moviola anche in Milan-Juve. Evidente il fallo su Cuadrado prima del gol di Tomori, ma c’è un’altra situazione che sta facendo molto discutere

Ieri pomeriggio a San Siro è andata in scena Milan–Juve. Una vittoria netta e mai in discussione da parte dei rossoneri, che hanno dominato in lungo e in largo, a parte per i primi venti minuti. Tomori e Brahim Diaz gli autori dei due gol che hanno regalato tre punti molto importanti alla squadra di Pioli. Dall’altra parte invece una crisi senza fine.

Durante il match però ci sono stati diversi episodi da moviola. Il gol di Tomori è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma nell’azione precedente c’è un chiaro fallo di Theo Hernandez su Cuadrado non sanzionato. Se ne è parlato molto nelle ultime ore ma in casa bianconera c’è la consapevolezza che non ha influito sul risultato finale. Ma c’è un altro episodio, stavolta pro Juve, che sta facendo parecchio discutere.

Milan-Juve, polemiche arbitrali: il commento è durissimo

Durante il primo tempo infatti, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, c’è un chiaro tentativo di Vlahovic di deviare il cross di Leao con il braccio. L’attaccante tiene entrambe le braccia attaccate al corpo, ma è evidente come allarghi il volume del suo corpo, e quindi anche del braccio destro, per deviare la palla. Anche Luca Marelli a DAZN ha parlato di un episodio molto al limite: un calcio di rigore che si poteva dare.

Il rigore non concesso ieri in #MilanJuve crea un precedente pericolosissimo. Da oggi, ogni calciatore si sentirà autorizzato ad allargare il braccio in area ed ogni arbitro avrà un dubbio se il decano Orsato ha concesso a Vlahovic di andare con il braccio sulla palla. Disastroso pic.twitter.com/Od2vpoHErq — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) October 9, 2022

Chi non ha alcun dubbio su questo fallo di mano è il giornalista Marco Giordano, che ha parlato di un episodio che rischia di creare un precedente pericolosissimo: “Il rigore non concesso in Milan-Juve crea un precedente pericolosissimo. Da oggi ogni calciatore si sentirà autorizzato ad allargare il braccio in area ed ogni arbitro avrà un dubbio se il decano Orato ha conesso a Vlahovic di andare con il braccio sulla palla. Disastroso“.