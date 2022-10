“Presidente, posso?”: tifosi del Napoli spiazzati, l’episodio è davvero bellissimo

L’episodio è accaduto in una scuola di Napoli dove era ospite un importante presidente di Serie A. Ecco cosa è successo

Il Napoli scenderà in campo a breve contro la Cremonese per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono vincere per rispondere al Milan, che ieri ha dato una importante dimostrazione di forza vincendo contro la Juve a San Siro. Spalletti ha dovuto lavorare molto sulla testa dei suoi: la vittoria per 6-1 contro l’Ajax può essere una pericolosa arma a doppio taglio, proprio come è successo dopo il Liverpool.

Dopo aver vinto contro i Reds, il Napoli vinse a fatica contro lo Spezia: fu decisiva una rete all’ultimo respiro di Raspadori. Spalletti vuole evitare quella situazione e provare a chiudere la questione il prima possibile. La squadra è a Cremona da ieri, invece a Napoli c’è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il numero uno viola è stato ospite della scuola superiore “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli. Ed è proprio in questa occasione che è avvenuto uno splendido episodio.

Commisso a Napoli: l’episodio commuove i tifosi

Uno degli studenti, come riportato da CalcioNapoli24, ha chiesto a Commisso di farsi una foto. Ma la frase detta dal ragazzo ha emozionanto il presidente viola. “Il Napoli è la squadra per cui tifo, ma la ammiro tanto: vorrei tanto fare una foto con lei“, è quello che gli ha detto il giovane studente. Di fronte a queste parole il numero uno della Fiorentina non ha potuto fare altro che dire sì e abbracciarlo, con un volto piuttosto commosso.

Davvero un bellissimo episodio quindi, perfetto per superare definitivamente quanto accaduto in Fiorentina–Napoli. Oltre ai tanti cori discriminatori e razzisti verso Osimhen, anche la vicenda del bambino tifoso azzurro costretto ad indossare la maglia al contrario per non creare casini con i tifosi viola presenti nello stesso settore. Una brutta pagina che viene in qualche modo “superata” dallo splendido gesto del ragazzo e del presidente viola.