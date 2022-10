“Espulsione inventata”: Roma-Lecce nel caos, scoppia la polemica

Roma-Lecce nel caos dopo un episodio che ha punito il giocatore in maniera dura: il commento sull’espulsione è arrivato immediatamente.

La gara tra Roma e Lecce è da pochissimo ricominciata dopo l’intervallo. Allo Stadio Olimpico sono andati in vantaggio i giallorossi, ma poi il club salentino ha riagguantato il risultato trovando il pareggio. Un episodio nello specifico ha però provocato la polemica. Ecco cos’è accaduto.

La Roma sta ospitando in casa propria il Lecce di Baroni. La squadra di José Mourinho vuole riscattare la sconfitta rimediata in Europa League contro il Betis. Il punteggio è attualmente fermo sull’1-1, ma un episodio ha fatto discutere. Episodio avvenuto all’Olimpico, dove quest’oggi si vuole omaggiare un uomo che per la Roma è stato fondamentale: Nils Liedholm (un giorno) dopo 100 anni dalla sua nascita. L’allenatore dello scudetto giallorosso ha dichiarato che: “In 10 meglio che in 11”.

E proprio questo sta accadendo nel match in corso. Hjulmand è stato espulso, con rosso diretto, per un contrasto con Belotti. Una decisione, quella del direttore di gara Prontera, che ha fatto discutere. “Scelta molto severa”, ha dichiarato anche l’ex arbitro Marelli ai microfoni di ‘DAZN.

Roma-Lecce, dopo l’espulsione di Hjulmand scatta la polemica: decisione considerata eccessiva

Immediata, quindi, per l’espulsione di Hjulmand, è arrivata la reazione dei tifosi su ‘Twitter’. Si legge: “Rosso diretto? Dai totalmente inventato“. O ancora: “Non lo so, l’espulsione di Hjulmand mi pare esagerata. Non c’era cattiveria, contrasto di gioco, bastava il giallo“. Un episodio, quindi, che ha fatto molto discutere. E che ha costretto Hjulmand a lasciare il campo.

Il Lecce, tuttavia, nonostante l’uomo in meno sta rispondendo ai giallorossi all’Olimpico. Dopo il gol di Smalling segnato al 6′, ha risposto perciò Strefezza allo scadere del primo tempo. Ha infatti pareggiato i conti al 39′. C’è ancora un’intera ripresa da giocare, ma il Lecce dovrà stringere i denti essendo rimasto in 10.