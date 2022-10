Torino-Empoli, la decisione del VAR è definitiva: tifosi spiazzati

Torino-Empoli, attimi di paura in campo. La decisione dell’arbitro spiazza i tifosi: il VAR mette a posto tutto, si cambia.

Torino-Empoli è iniziata da pochissimi minuti. Il match tra la formazione di Ivan Juric e quella di Paolo Zanetti è in corso sul prato dello stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le formazioni non escludono colpi: l’obiettivo è conquistare i tre punti e provare ad allungare in classifica generale, dove è necessario conquistare punti utili per tenere lontane le inseguitrici.

Zanetti e Juric, oggi assente in panchina per squalifica e sostituito da Matteo Paro, guidano i propri calciatori da bordo campo, dettando i movimenti giusti e chiedendo coraggio ed aggressività.

Torino-Empoli, espulsione Sanabria: il VAR la tramuta in cartellino giallo

A proposito di aggressività, ha fatto notizia quando accaduto dopo poco più di dieci minuti di gioco. Al minuto 11, infatti, Sanabria e Cambiaghi si sono scontrati davanti all’area di rigore della formazione toscana. L’attaccante granata, reo di aver pestato il piede dall’avversario, viene prontamente espulso dal direttore di gara Forneau che non esita a sventolare il cartellino rosso diretto.

La decisione del giudice di campo crea un po’ di scompiglio sul terreno di gioco fino a quando non giunge, perentorio, l’intervento del VAR. L’assistente al VAR ha richiamato il direttore di gara all’on field review. Dopo un rapido check al monitor presente a bordo campo, l’arbitro Forneau ha annullato il cartellino rosso e l’ha tramutato in cartellino giallo. Sospiro di sollievo per i granata che, dopo un attimo di paura, si era ritrovato in inferiorità numerica dopo pochi minuti dal via del match.