Calciomercato Roma, un altro colpo per Mourinho: firma vicina

José Mourinho porta a casa un colpo importante per il presente e il futuro della Roma: la firma è vicina

La Roma ieri ha battuto il Lecce 2-1, ma ha perso Paulo Dybala che si è infortunato dopo aver calciato il rigore della vittoria. In Europa le cose stanno andando piuttosto male, giovedì se perdesse sul campo del Betis, Mourinho potrebbe pregiudicare la qualificazione. Anche se è ancora tutto in bilico con Ludogorets e HJK ampiamente alla portata. Tra due settimane i giallorossi se la vedranno con il Napoli di Spalletti in casa, all’Olimpico.

L’anno scorso, Mourinho è stato il primo a fermare il Napoli sullo 0-0 dopo una serie di vittorie consecutive. In questa stagione dalla Roma ci si aspettava di più, visto il gran mercato condotto dal club sotto la supervisione di Tiago Pinto. Intanto, a Trigoria hanno finalizzato il rinnovo di Bryan Cristante, molto vicino alla firma.

Roma, Mourinho si tiene stretto Cristante: rinnovo vicino

Secondo quanto riferito da TMW, la Roma ha in mano il rinnovo di Bryan Cristante. L’attuale accordo scadrà nel 2024, ma è stato trovato quello per il prolungamento con adeguamento dell’ingaggio fino al 2027. A breve è previsto l’incontro per formalizzare il tutto. Il centrocampista giallorosso è un perno della squadra di Mourinho e ha saltato solo 45′ contro l’Udinese.

Anche con l’Italia di Mancini, Cristante è un convocato fisso e ha vinto l’Europeo dell’anno scorso. Mourinho continuerà ad affidarsi a lui. Gli arrivi di Matic e Camara sembrava presagire qualche panchina in più per il centrocampista ex Benfica, ma non è stato così.