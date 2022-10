Verona, un napoletano in panchina: scelto il sostituto di Cioffi

Il tecnico Gabriele Cioffi sarà a breve esonerato dall’Hellas Verona, che ha già pronto un sostituto per la panchina dopo la sconfitta contro la Salernitana.

Quattro sconfitte consecutive e terzultimo posto in classifica. Davvero troppo per l’Hellas Verona, che appena un anno fa aveva condotto una stagione altrettanto complicata di Serie A agli inizi. Ciò ha portato la società a ragionare sulla continuità in panchina di Gabriele Cioffi, il quale dovrebbe essere esonero nelle prossime ore.

Fatale si è rivelato l’ennesimo k.o. ovvero quello contro la Salernitana per 2-1, la rete di Dia nel finale del match è costata cara ai veronesi, per i quali si prevede un periodo di completa rivoluzione.

Il club è a lavoro e pare avere già a portata di mano la soluzione per il nuovo allenatore. C’è bisogno di uno scossone forte, sebbene il tecnico Cioffi da parte sua continuerebbe motivatamente a cercare la salvezza. L’ha dichiarato proprio nel post partita della gara contro i campani: “Credo nella salvezza del Verona, voglio salvare il Verona ma ognuno riflette a modo suo”.

Hellas Verona, Cioffi verso l’esonero: scelto il sostituto

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, in queste ore in città ci sarebbe Diego Lopez. L’uruguaiano è fermo dall’anno scorso, quando si trovava sulla panchina della Universidad de Chile, e in Italia ha già avuto esperienze con Cagliari, Bologna, Palermo e Brescia. Le parti sono in contatto e già matura l’idea di farlo affiancare da Salvatore Bocchetti.

L’ex giocatore napoletano attualmente non ha il patentino per allenare in Serie A ma dirige la Primavera proprio del Verona. Perciò Bocchetti, che ben conosce l’ambiente, sarebbe un vice ma ottimo per affiancare un nuovo tecnico e farlo immergere subito nella realtà veronese. Altro nome in circolazione è quello di Aurelio Andreazzoli, ma attualmente molto defilato.