Rischia l’esonero: Serie A, oggi può saltare un’altra panchina

Il 9° turno di Serie A potrebbe portare a un nuovo esonero: un club è pronto al ribaltone, e molto dipenderà dalla sfida di oggi.

La Serie A 2022/2023 è iniziata da quasi due mesi, ma nonostante sia ovviamente troppo presto per emettere giudizi non sono mancati gli esoneri. Sono già tre le panchine saltate in questa prima parte di campionato: Sinisa Mihajlovic, Giovanni Stroppa e Marco Giampaolo sono stati sollevati dall’incarico da Bologna, Monza e Sampdoria e sostituiti rispettivamente con Thiago Motta, Raffaele Palladino e Dejan Stankovic.

Nomi a cui presto potrebbe aggiungersene un altro, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola oggi. Quello cioè di Gabriele Cioffi, allenatore del Verona 18° in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive.

Chiamato in estate a sostituire Igor Tudor, che la scorsa stagione aveva preso il posto di Eusebio Di Francesco dopo 3 giornate e poi aveva condotto gli scaligeri a un ottimo 9° posto finale, Cioffi si presentava con ottime credenziali.

Pur non vantando infatti grande esperienza in panchina, infatti, il tecnico fiorentino aveva sostituito Luca Gotti all’Udinese registrando 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Risultati che avevano convinto la dirigenza del Verona che fosse lui il nome su cui impostare il post Tudor.

Serie A, Cioffi a rischio si gioca tutto con la Salernitana

Proprio la sconfitta casalinga contro la sua ex Udinese rimediata nell’ultima giornata ha messo in difficoltà Cioffi. Che secondo TuttoSport si gioca tutto, o comunque moltissimo, nella sfida in programma oggi alle 15 in casa della Salernitana. Uno scontro diretto che la dirigenza scaligera, abituata negli ultimi anni a una serie di salvezze tranquille, non si aspettava.

Massimiliano Allegri non è dunque il solo allenatore sulla graticola in Serie A. Anzi, Cioffi rischia probabilmente molto di più in caso di mancato risultato positivo all’Arechi di Salerno.