“Esonero immediato”, Juventus nel caos: è successo dopo il Milan

Dopo la sconfitta contro il Milan di Pioli, la Juventus di Massimiliano Allegri è di nuovo finita nel caos.

Dopo le vittorie contro il Bologna ed il Maccabi Haifa, la Juventus è caduta di nuovo questa sera contro il Milan di Stefano Pioli. I bianconeri, infatti, sono usciti sconfitti dal match di San Siro con il risultato di 2-0.

La ‘Vecchia Signora’ ha cominciato bene la gara, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi alla superiorità del Milan. Il ‘Diavolo’, infatti, è passato in vantaggio con Tomori nei minuti di recupero della prima frazione di gara e poi ha raddoppiato con il bellissimo gol siglato da Brahim Diaz al 55’.

Il campionato è ancora lungo, ma questa sconfitta complica ancora di più la situazione dei bianconeri in classifica. La Juventus, infatti, in attesa delle gare di domani, è ottava in classifica con sette punti di vantaggio dal Milan ed un possibile -10 dalla vetta. Tra i più criticati in casa piemontese bisogna inserire ancora una volta Massimiliano Allegri.

Juventus, i tifosi chiedono l’esonero di Allegri

Tantissimi tifosi della Juventus, infatti, hanno invaso i social con le loro critiche nei confronti del tecnico toscano. Alcuni hanno anche chiesto su ‘Twitter’ un avvicendamento sulla panchina della ‘Vecchia Signora’: “Chi ha deciso di fare un quadriennale ad Allegri dovrebbe (…? Deve!!!) farsi carico dell’onere di un esonero. Elkann?”.

Nonostante le critiche, Allegri dovrebbe rimanere ancora sulla panchina bianconera sia per il suo lungo, e ricco, contratto che per i prossimi importanti impegni della Juventus. La ‘Vecchia Signora’, infatti, martedì sfiderà il Maccabi nel match di ritorno e domenica avrà di fronte a sé il Torino di Ivan Juric.