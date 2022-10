“Errore imperdonabile”: Milan-Juve nel caos, i napoletani si disperano

Per il Napoli non arrivano buone notizie da Milano. Sul risultato di Milan-Juve pesa un errore definito imperdonabile.

In attesa di giocare il match contro la Cremonese, domani alle 18:00, il Napoli è spettatore interessato della partita tra Milan e Juventus. I partenopei infatti hanno iniziato la giornata con tre lunghezze di vantaggio sui rossoneri. Il successo del Milan per 2-0 contro la Juventus ha fatto si che i rossoneri agguantassero il Napoli e l’Atalanta in testa alla classifica.

Con una partita ancora da giocare per azzurri e nerazzurri la classifica adesso recita: Napoli, Milan e Atalanta a quota 20. Frutto appunto della vittoria pesante del Milan nel big match contro la Juventus. I tifosi napoletani magari speravano in un mezzo passo falso. E invece il Milan fa il suo lavoro grazie alle reti di Tomori e Diaz.

In particolare la prima rete è stata contraddistinta da un errore di Alex Sandro che non copre bene in marcatura su Tomori. Uno sbaglio pesante che ha aperto ai rossoneri la strada per i tre punti pesantissimi. Tre punti che consentono al Milan di agguantare momentaneamente il primato e che costringono Napoli e Atalanta a condividerlo almeno per 24 ore.

Milan, sulla rete di Tomori piovono le polemiche

Il giornalista sportivo, da sempre vicino al mondo Juve, Giovanni Albanese però non ci sta e su Twitter fa partire la polemica. Oltre all’errore di Alex Sandro, il giornalista se la prende anche con un fallo non fischiato a Theo Hernandez su Cuadrado.

“Il fallo su Cuadrado è netto, l’errore di Alex Sandro è imperdonabile” si legge nel tweet piccato di Albanese. Insomma, un doppio errore, secondo il giornalista, che ha spianato la strada al successo rossonero. Ma che contemporaneamente ha anche complicato il weekend di campionato del Napoli, ora costretto a fare risultato per ricacciare indietro i rossoneri.