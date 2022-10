Cremonese-Napoli, il top è out: annuncio ufficiale, tifosi gelati

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato questo weekend domenica pomeriggio in campo contro la Cremonese in trasferta.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Cremonese in trasferta nel match valido per la nona giornata di Serie A. Sfida contro una neopromossa che può portare qualche insidia inaspettata, il club partenopeo è in gran forma e vuole continuare la striscia positiva di questo inizio stagione.

Gli azzurri sono reduci dal 6 a 1 di Amsterdam e in questa giornata possono approfittare di big match o sfide ai piani alti come Milan-Juventus e Udinese-Atalanta. La formazione partenopea sta facendo molto bene e Spalletti sta gestendo meglio le risorse a disposizione nella sua rosa.

La società di Aurelio De Laurentiis ha lasciato partire nell’ultima sessione di calciomercato pedine chiave come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens ma non si è affatto indebolita. I nuovi acquisti hanno portato linfa nuova ed entusiasmo tra i tifosi, letteralmente ‘impazziti’ per questo nuovo Napoli.

Napoli, ancora assente Osimhen

E’ stato il dubbio della vigilia e tutti attendevano risposte. Victor Osimhen non parteciperà al match di Serie A contro la Cremonese ed il suo ritorno in campo è ulteriormente rinviato. L’attaccante nigeriano non è nell’elenco dei convocati per la sfida contro il club lombardo e potrebbe così tornare in Champions League contro l’Ajax.

Tutto rinviato quindi per il ritorno nell’undici di Spalletti con il tecnico che potrà contare ancora sull’alternanza in attacco tra il Cholito Simeone e Giacomo Raspadori. Fanno parte invece dei convocati Kvaratskhelia e Zielinski, nelle ultime ore in dubbio visto dei piccoli acciacchi.