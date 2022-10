Milan, ancora problemi per Pioli: infortunio improvviso, salta il Chelsea

Milan, la notizia gela i tifosi e lascia Stefano Pioli senza parole: infortunio durante l’allenamento, il top player salta il Chelsea.

Il Milan di Stefano Pioli non riesce a trovare pace. Dopo la dura sconfitta nella terza gara del girone di Champions League contro il Chelsea, la formazione rossonera è pronta ad affrontare nuovamente i Blues nel match che andrà in scena domani allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Dinanzi al proprio pubblico l’obiettivo è fare bene, conquistare i tre punti e ribaltare il risultato dell’andata.

Per questo motivo, dopo l’impegno in campionato, i rossoneri sono già al lavoro a Milanello per la sessione di allenamento di rifinitura prima della super sfida europea contro la formazione inglese. Pioli, però, deve fare la conta degli uomini, visto che sono fermi in infermeria Maignan, Kjaer, Calabria, Saelemaekers e Florenzi.

Milan, infortunio De Ketelaere: salta il Chelsea

La lista degli indisponibili è lunga e corposa. Per questo motivo sarà necessario adottare la strategia migliore per provare a battere la corazzata inglese che, nell’ultimo turno del torneo europeo, si è imposta per 3-0. Come riferisce ‘Sky Sport’, però, c’è un altro problema per il tecnico della formazione lombarda.

Stefano Pioli, infatti, durante la rifinitura, a cui hanno assistito anche Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis, ha perso un altro top player. Anche Charles De Ketelaere si è fermato a causa di un risentimento muscolare. Il calciatore belga ha effettuato solo lavoro in palestra e domani non sarà del match. La buona notizia, invece, arriva da Messias, al lavoro con il resto della squadra dopo l’infortunio rimediato prima del match contro l’Empoli.