“Fortemente contrario”: Salernitana, Iervolino risponde a De Laurentiis

L’idea espressa ormai tempo fa dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, trova in disaccordo il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino.

Mentre il pallone continua a rotolare in campo, il calcio è oggetto di continuo studio e le voci dei protagonisti spesso cercano di veicolarne il cambiamento al fine dei migliorarlo e modernizzarlo. Nel caso della Serie A per una questione tanto di sostenibilità quanto di appetibilità del prodotto si è parlato in più occasioni di ridurre il numero delle squadre partecipanti da 20 a 18 in totale.

Una riduzione della quale si è fatto promotore in più occasioni Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Del tutto contrario, tra i diversi dirigenti, è Danilo Iervolino. Il patron della Salernitana è nuovo nel business del calcio ma ben navigato nell’imprenditoria da molti anni e con grandi profitti.

Intervenuto a ‘La politica nel pallone’, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze della ‘RAI’, Iervolino ha dialogato con Emilio Mancuso di diverse tematiche proprio relative alla rivoluzione di cui il calcio italiano necessita.

Salernitana, Iervolino: “No al campionato a 18 squadre”

“La prima cosa che bisogna farà per rinnovare il calcio è definire degli obiettivi e tirare fuori forza ed energia per la creazione di una media company”, ha dichiarato Iervolino, il quale ha poi aggiunto: “Stabilire gli obbiettivi e creare delle norme che diano una certezza agli investitori”.

Nel merito delle riforme tecniche invece si è espresso così: “Sono fortemente contrario al campionato a 18 squadre. Ritengo che sia un male e il calcio perderebbe tantissimo con questa riduzione. La questione dei fondi è successiva a queste decisioni che il calcio deve prendere autonomamente. Io e Berlusconi? Nessun parallelismo come imprenditori. Con il Monza sarà una gara spettacolare con cui chiuderemo questa prima parte della stagione prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022”.