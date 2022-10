Ribaltone in panchina: esonero in Serie A, annuncio ufficiale

Serie A, ribaltone in panchina e allenatore esonerato. L’annuncio del club è ufficiale: adesso è tutto vero.

Alcune società di Serie A vivono un momento di cambio e rivoluzione. Dopo il Bologna che ha detto addio a Sinisa Mihajlovic, il Monza di Galliani e Berlusconi che ha accolto Raffaele Palladino, adesso arriva la decisione ufficiale di un altro club del massimo campionato italiano.

Stavolta, ad essere finito nell’occhio del ciclone, è l’allenatore di una squadra che, negli ultimi anni, ha regalato più di qualche soddisfazione ai propri tifosi con risultati spesso sopra le aspettative della piazza. A Verona, nelle ultime ore, è caos per l’esonero di Gabriele Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese, giunto sulla panchina degli scaligeri in estate, chiude la sua avventura dopo nove giornata di campionato di Serie A 2022/2023.

Serie A, il Verona esonera Cioffi: è ufficiale

Gabriele Cioffi e l’Hellas Verona si separano ufficialmente dopo nove partite. I risultati conquistati dalla squadra veronese sono decisamente sotto le aspettative della dirigenza e dei tifosi. In nove gare, il Verona ha gioito per la vittoria in una sola occasione, collezionando poi due pareggi e ben sei sconfitte. Le quattro gare perse consecutivamente contro Lazio, Fiorentina, Udinese e Salernitana hanno costretto la società a prendere una decisione drastica.

A comunicare l’esonero è lo stesso Verona con una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto”.