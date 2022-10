Napoli, salti di gioia per i tifosi: annuncio di Spalletti in conferenza

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro l’Ajax.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione di questo inizio di stagione, è protagonista con grandi risultati sia in Italia che in Europa. Gli azzurri sono finora a punteggio pieno ed in Europa hanno ottenuto risultati incredibili come il 4 a 1 al Liverpool campione d’Europa e il 6 a 1 alla Cruyff Arena contro l’Ajax.

Nella giornata di domani il club partenopeo ha la grossa opportunità di qualificarsi per gli Ottavi di finale con due giornate di anticipo e l’entusiasmo è a mille. Per domani è previsto il tutto esaurito ed il tecnico Luciano Spalletti ha parlato in questi minuti in conferenza stampa:

“Contro la Cremonese abbiamo visto un ritmo un pò più lento rispetto alle ultime gare, non so se si tratti di stanchezza ma sono fiducioso in vista del match contro l’Ajax. Primo posto nel girone? Domani vogliamo interpretare la gara come una finale, lo stadio sarà pieno e dobbiamo avere fame senza fare calcoli”.

Napoli, buone notizie di Spalletti per Osimhen

Victor Osimhen è tornato in gruppo e Spalletti ha confermato che sarà a disposizione per la sfida al Maradona. Il tecnico partenopeo ha continuato in conferenza: “Anche quando ho tolto Victor dal campo non ho mai visto reazioni negative. Lo scorso anno è entrato in un paio di occasioni dalla panchina e mi è sempre piaciuto il suo atteggiamento”.

Il tecnico ha poi continuato: “Ad inizio anno ho detto che può e deve diventare un leader di questa squadra e noto che è dentro il personaggio. Siamo fortunati ad avere tre attaccanti con caratteristiche diverse e abbiamo la possibilità di inserire la totalità delle qualità che ci vogliono realmente per una prima punta”.