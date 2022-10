“Mai dire mai”: calciomercato Napoli, l’agente vuota il sacco in diretta

Napoli, nuovo talento in arrivo? L’agente del calciatore esce allo scoperto durante una intervista in diretta radiofonica.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è riuscita a mettere in piedi una squadra da applausi. Il club azzurro, ha perso in estate tutti i top player della propria rosa. Gli addii di Ospina, Koulibaly, Malcuit, Ghoulam, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens avevano scatenato il malumore della tifoseria partenopea che, a gran voce, aveva contestato le scelte societarie sul mercato.

La risposta del presidente e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stata puntale e decisa. Gli arrivi di Kim, Ostigard, Olivera, Simeone e Kvaratskhelia hanno lasciato i tifosi perplessi in un primo momento. All’avvio della stagione, però, qualcosa è cambiato. Gli azzurri hanno messo in mostra tutte le proprie caratteristiche e hanno infiammato la piazza. L’operato della società è da applausi e, a dimostrarlo, sono i numeri.

Mercato Napoli, parla l’agente di Cheddira

A proposito di operazioni in entrata, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ è intervenuto il procuratore Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, attaccante del Bari di Luigi De Laurentiis. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Felice di quello che sta facendo Walid con il Bari. Lui è molto umile ma ha ambizioni molto alte, ha molta voglia di crescere e di migliorare. E’ uno molto determinato, uno che non molla mai. Alla lunga verrà premiato. In estate è venuto a Napoli, ha lavorato con un preparatore che lo ha seguito in maniera perfetta. Interesse in Serie A? Lui è felicissimo al Bari, ma è ancora presto per parlare di massima serie”.

Poi prosegue: “Cheddira ha un contratto fino al 2025, è uno riconoscente al presidente Luigi De Laurentiis. E’ grato anche al direttore Polito, è stato lui a scoprirlo ed a lanciarlo. Il Napoli nel suo futuro? Mai dire mai (ride, ndr)”.