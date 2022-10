Non solo Kvaratskhelia, sorpresa Napoli: il gesto dei tifosi è da applausi

Il Napoli di Spalletti continua a deliziare tutti i suoi tifosi. Il club azzurro vince e convince e domina sia in Italia che in Europa.

L’inizio stagione del Napoli di Luciano Spalletti è davvero da favola. Il club azzurro sta realizzando record su record e non ha mai perso nel corso di questa stagione. La squadra del tecnico toscano è prima sia in Serie A che in Champions League e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

L’undici titolare di Spalletti brilla, la squadra gira benissimo in tutti i reparti ed i neo acquisti Kim e Kvaratskhelia stanno sorprendendo particolarmente. Il reparto principale del Napoli è però il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski che si completano a vicenda e che finora hanno sovrastato chiunque.

In particolare Zambo Anguissa sta rendendo sopra ogni aspettativa, guida il centrocampo ed ha siglato ben tre gol nel corso della stagione. Per il camerunense si tratta del suo record in carriera e nessuno, a questo punto, si aspettava un rendimento così alto e cosi costante.

Napoli, disegnato murales per Anguissa

I tifosi in particolare sono rimasti estasiati dalle giocate di Anguissa e nelle ultime ore hanno voluto omaggiarlo con un particolare regalo. Come riportano i colleghi di Spazio Napoli nei pressi dei Quartieri Spagnoli, nella zona centrale della città, è stato pubblicato un bellissimo murales con dedica per il giocatore africano.

E’ il secondo murales dedicato ad uno degli azzurri protagonisti di questa cavalcata. Nelle scorse settimane i tifosi avevano omaggiato Kvaratskhelia con un murales e nelle ultime ore è arrivata questa nuova dedica. Un bel riconoscimento per ‘premiare’ lo straordinario lavoro che stanno finora realizzando i giocatori del club partenopeo.