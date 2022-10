Dal Napoli al Barcellona, rivelazione di mercato: avvistato l’agente

Il Napoli continua nel proprio momento magico, ma attenzione all’indiscrezione che spiazza i tifosi azzurri e non solo.

La vittoria di Cremona è stata importantissima. Anche perché ha consegnato al Napoli la vetta solitaria del campionato. Un qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa, soprattutto dopo i tanti addii e il tanto scetticismo che hanno accompagnato l’estate di De Laurentiis, Giuntoli e mister Luciano Spalletti.

Ora gli azzurri si godono il primato in classifica e un’aura da favorita che mancava dai tempi dell’era Sarri. Tempi dove al centro della mediana azzurra agiva il pluri-campione d’Europa Jorginho, che dopo il suo addio al Napoli aveva seguito il tecnico toscano al Chelsea. E proprio con la maglia dei Blues, l’italo-brasiliano ha raccolto prima un’Europa League, poi una Champions e ancora un Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini.

Dal Napoli al Barcellona, che ascesa per Jorginho: avvistato l’agente

Dopo il suo passaggio al Chelsea, la parabola di Jorginho potrebbe continuare ad ascendere. Come riportato dal portale ‘TMW’, il Barcellona sarebbe piombato sulle tracce dell’ex Napoli. Per Xavi rappresenterebbe un regista ideale da aggiungere alla propria rosa, soprattutto in caso di qualche partenza improvvisa in quel reparto di campo.

E poi sarebbe un’occasione di mercato ghiotta: Jorginho è in scadenza di contratto con il Chelsea e il rinnovo appare lontano. Ragion per cui il Barça potrebbe farci più di un semplice pensierino. Addirittura il suo agente sarebbe stato già avvistato nella capitale catalana e non è da escludere che un primo approccio tra le parti possa esserci già stato.