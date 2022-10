Ufficiale Napoli, biglietti gratis per lo stadio: ecco tutti i dettagli

Buone notizie per i tifosi del Napoli. Biglietti gratis in vista della gara col Bologna e non solo: ecco tutti i dettagli e le modalità

Continua il momento da incorniciare per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo aver deliziato in Champions League contro l’Ajax, la formazione azzurra non cessa la propria corsa e domina anche a Cremona. Un risultato che è valso la vetta solitaria della Serie A e che catapulta ulteriormente alle stelle l’entusiasmo e il morale della piazza partenopea.

D’altronde, il Napoli ha compiuto un grosso passo in avanti verso i propri tifosi. Soprattutto per quelli che erano gli standard della gestione De Laurentiis. Eppure le sorprese non sembrano essere finite qui: come comunicato dal consigliere presso il Comune di Napoli, Nino Simeone, la società azzurra è pronta a mettere ufficialmente in palio biglietti gratuiti ad ogni partita casalinga della stagione. Biglietti che avranno un destinatario ben definito, come spiegato dallo stesso consigliere.

Napoli, ufficialità e annuncio: biglietti gratis per il Maradona, ecco a chi andranno e come riscuoterli

“Ben 320 biglietti d’ingresso allo stadio Maradona (in tribuna) saranno messi a disposizione”, illustra Simeone. Di chi? Saranno messi a disposizione dei più giovani. Il Comune e la SSC Napoli, compiranno un passo importante verso le scolaresche e le associazioni che si occupano di disagio minorile su tutto il territorio napoletano.

Per riscuotere il proprio biglietto, ‘Fanpage.it’ ha interrogato alcune fonti istituzionali comunali a riguardo: i ticket gratuiti saranno destinati alle scuole e alle associazioni, ciascuna volta selezionate mediante un sorteggio. Soprattutto in vista di gare dove la richiesta potrebbe essere molto elevata.