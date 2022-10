“Invidioso…”: Napoli capolista, ma la stoccata lascia tutti senza parole

Il commento dell’esperto sui social riguardo al Napoli lascia davvero di stucco tutti, ma allo stesso momento si rivela uno spunto di riflessione.

Il campionato di Serie A incalza e quindi anche le polemiche che lo rappresentano. Il duello fra le big ai piani alti della classifica è entrato nel vivo. Il Napoli al momento è la squadra capolista e la vittoria contro la Cremonese ha generato un nuovo record: 8 vittorie consecutive per gli azzurri, considerato le varie competizioni in corso. La squadra di Luciano Spalletti appare in grande forma e ciò genera chiaramente grande stima nei confronti del lavoro che si sta portando avanti.

Non tutti però sono della medesima opinione. Lo risalta su Twitter Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato. Sentendo i vari commenti in giro, anche nei salottini della tv, circa il campionato in corso si riapre la dinamica di rivalità sportiva tra Napoli e Juventus.

Mentre il gruppo azzurro appare inarrestabile, la Juventus in settimana è caduta nuovamente e questa volta contro il Milan. La squadra di Max Allegri offre prestazioni al di sotto del livello della rosa e mostra grandi defezioni nell’identità di gioco.

Napoli, Pedullà esplode su Twitter: “Indivioso”

Ha scritto su Twitter il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà: “Chi dice che il Napoli sta su perché si è abbassato il livello del campionato, è solo un po’ invidioso. Ma è anche lo stesso che diceva “Allegri non ha colpe”. Inattendibile. Figli e figliastri, tutto in base a simpatie o antipatie. Il giornalismo, dicevi?”.

Ciò è un modo per evidenziare il grande contrasto presente nella percezione della Serie A. Da una parte Allegri viene difeso dinanzi alle esortazioni del pubblico, che chiede alla società di esonerarlo a causa degli scarsi risultati conseguiti fino ad ora, e dall’altro c’è chi ritiene il Napoli in avanti soltanto per lo scarso livello del campionato. Una contraddizione in termini che il giornalista non lascia passare.