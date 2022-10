“Basso livello”: Napoli, la sentenza fa infuriare i tifosi

Il Napoli ‘domina’ in Italia e in Europa ma non tutti sono convinti di questo momento del club partenopeo. Piccola punzecchiatura a Spalletti

Luciano Spalletti ha portato il Napoli ad essere la squadra rivelazione di questo inizio stagione. Il club azzurro ha ceduto diverse pedine chiave nel corso della sessione estiva, ma la squadra non ne ha risentito e ha lanciato tanti giovani, all’inizio sconosciuti, ma che stanno conquistando il panorama internazionale.

Il club partenopeo è primo in Serie A ed in Europa, non ha mai perso ed è al momento sulle ali dell’entusiasmo. La squadra è reduce da due vittorie, il 6 a 1 ad Amsterdam ed il 4 a 1 a Cremona e non sembra avere alcuna voglia di fermarsi. Mercoledì sera il Napoli affronta l’Ajax al Maradona ed ha la chance di qualificarsi per gli Ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo.

Nel corso del programma televisivo Pressing, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del momento del club azzurro ed ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni riguardo il livello del nostro campionato. Sconcerti è apparso criptico: “Il club azzurro è cambiato molto rispetto alla squadra dei 91 punti guidata da Sarri”.

Napoli, Sconcerti ‘disprezza’ la Serie A

Il giornalista ha poi continuato sminuendo di fatto il livello del campionato italiano: “Il Napoli è nettamente migliore di diverse squadre in questo momento, ma c’è da dire che il livello della Serie A si è mediamente abbassato”, una punzecchiatura non da poco a diverse big del calcio nostrano.

Infine il giornalista ha comunque elogiato il lavoro fatto da Luciano Spalletti in questi mesi: “Il Napoli ha la stessa qualità di quello allenato da Sarri, ma organizzato in maniera differente e questo aiuta ed è la grande differenza di questo inizio di stagione”.