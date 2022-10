Napoli, il commento scatena le polemiche: “Agevolazioni arbitrali”

Il Napoli di Luciano Spalletti domina ovunque, sia in Italia che in Europa. Tanti elogi, ma c’è anche chi ha da ridire sugli azzurri.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere in tutte le competizioni. La squadra partenopea, vincendo a Cremona, ha raggiunto l’ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni e sembra non essere intenzionata a fermarsi. Il club azzurro è una macchina da gol ed anche a Cremona è arrivato un secco 4 a 1.

In realtà, rispetto alle gare precedenti, il match in Lombardia è stato più difficile del previsto. Politano ha sbloccato la gara con un calcio di rigore e ad inizio ripresa Dessers ha pareggiato i conti. Sfida in bilico fino a pochi minuti dal termine dove poi gli azzurri hanno dilagato.

Il pari tra Udinese ed Atalanta ha regalato il primato in solitaria alla squadra di Spalletti ed ora tutti si chiedono fin dove può arrivare questo Napoli. Non tutti però esaltano solamente il gioco della società di Aurelio De Laurentiis, ma c’è anche chi invece ha visto altri importanti aspetti.

Napoli, Damascelli chiaro: “Azzurri favoriti da agevolazioni arbitrali”

Attraverso le colonne del giornale il giornalista Tony Damascelli ha punzecchiato il club azzurro ed ha rivelato: “La squadra è cresciuta non solo in campo, ma anche fuori con certe agevolazioni arbitrali. Abbiamo visto queste cose anche in una sfida che si è rivelata piuttosto insidiosa come quella di Cremona”.

Damascelli ha però sottolineato anche i meriti del club partenopeo affermando: “I meriti sono evidenti, la qualità del gioco è straordinaria ed i risultati sono spesso generosi”. Il Napoli continua a stupire e domina in Serie A e in Europa, tutti esaltano o discutono riguardo i risultati della società campana.