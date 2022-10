Nota stonata Napoli, Spalletti ha ancora un problema da risolvere

Prosegue il periodo magico del Napoli tuttavia il tecnico Spalletti deve cercare di risolvere in breve tempo un’ultima problematica.

Nascono da lontano i meriti del Napoli attualmente primo in campionato con 23 punti ed in Champions League. La dirigenza, ad esempio, ha lavorato con cognizione di causa sul mercato prendendo profili sconosciuti al grande pubblico ma di grande qualità. È il caso, ad esempio, di André Zambo Anguissa nella scorsa stagione e di Khvicha Kvaratskhelia quest’anno. Innesti che hanno reso la formazione ancora più competitiva ad alti livelli.

Il tecnico Luciano Spalletti, invece, è riuscito subito a creare il giusto amalgama tra i nuovi arrivati e i senatori rimasti in città. Il risultato è una squadra concentrata in difesa che, in fase di costruzione della manovra, dà la sensazione di poter colpire in qualsiasi momento. Tutto perfetto, quindi? No, perché l’allenatore in queste settimane dovrà cercare di risolvere un’ultima problematica fin qui rimasta irrisolta.

Si tratta di Tanguy Ndombele, il quale non si è ancora scrollato di dosso l’etichetta di corpo estraneo all’interno della formazione partenopea. Il francese, preso dal Tottenham con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 30, è stato impiegato 9 volte tra campionato e Champions senza tuttavia incantare. L’ennesima delusione è arrivata ieri, nel corso della gara vinta ai danni della Cremonese.

Napoli, Ndombele continua a non convincere

I calciatori del Napoli hanno ottenuto voti molto alti, ad eccezione proprio di Ndombele schierato al posto di Piotr Zielinski ed autore di una prova incolore e priva di qualsivoglia spunti. ‘Il Mattino’, in particolare, si è espresso così nel commentare la sua prestazione. “Non sfrutta nel migliore dei modi l’occasione che Spalletti gli concede. Trotterella a metà campo senza mai riuscire a trovare i guizzo giusto”.

Negativo pure il responso del ‘Corriere dello Sport’: “Una partenza incoraggiante, poi una pausa che diventa troppo lunga per non andare in sofferenza”. Nella partita di mercoledì contro l’Ajax tornerà quindi in panchina, in attesa di un’altra chance. Il suo bilancio è negativo ma il tempo per svoltare non manca. Spalletti lo aspetta.