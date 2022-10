Spalletti gelato, la notizia lascia di stucco tutti: Napoli, il top salta l’Ajax

Il Napoli si gode la vittoria sulla Cremonese ma la gioia è rovinata da una brutta notizia: un top non ci sarà mercoledì contro l’Ajax.

L’ennesimo capolavoro. La settima vittoria in campionato, unita al pareggio dell’Atalanta sul campo dell’Udinese, ha consentito al Napoli di restare da solo in vetta alla classifica della Serie A. Gli azzurri a Cremona hanno piazzato il consueto show, dimostrando di essere una macchina da gol continua priva di qualsivoglia difetti. Una gioia, quella del tecnico Luciano Spalletti, inquinata però da un singolo evento accaduto all’interno del rettangolo di gioco.

Parliamo dell’infortunio rimediato da Amir Rrahmani, uscito dal campo prima del previsto. Il difensore, intorno all’82esimo minuto, si è accasciato a terra all’improvviso richiamando a gran voce l’attenzione della panchina. Al suo posto è entrato Leo Ostigard mentre il kosovaro è si recato negli spogliatoi, in compagnia dello staff tecnico azzurro.

Le sue condizioni destano una certa apprensione nell’ambiente partenopeo: si teme, in particolare, un serio problema muscolare. Oggi l’ex Verona si sottoporrà ad una serie di esami strumentali, che consentiranno ai medici di fare il punto della situazione. L’allenatore, dal canto suo, spera di ottenere presto buone notizie tuttavia mercoledì contro l’Ajax dovrà fare, con tutta probabilità, a meno di lui.

Napoli, preoccupa l’infortunio di Rrahamani

La parola d’ordine è infatti cautela e, stando a quanto riportato nell’edizione de ‘Il Mattino’, a Rrahmani verrà concesso tutto il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare pericolose ricadute. A prendere il suo posto sarà quindi uno tra il norvegese e Juan Jesus: l’ex Genoa è entrato bene contro la Cremonese ed ha intenzione di prendersi quanto prima i riflettori.

Il secondo, invece, fin qui è stato impiegato soltanto una volta, nella partita vinta ai danni dello Spezia. Il ballottaggio è destinato ad andare avanti e concludersi soltanto poco prima del fischio d’inizio. Per il resto, la formazione non subirà grandi modifiche. Il Napoli vuole continuare a stupire in Europa e conquistare la qualificazione alla fase successiva il prima possibile. L’Ajax, travolto nella gara di andata, è avvertito.