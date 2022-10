Il Napoli vince, ma l’ufficialità gela tutti: è successo dopo la Cremonese

Il Napoli stravince contro la Cremonese ma sul finale è arrivata una tegola per Spalletti: c’è il comunicato sulle condizioni del giocatore.

Il Napoli stravince contro la Cremonese in trasferta. Dopo un momentaneo pareggio, la squadra di Luciano Spalletti, come spesso è accaduto in questa prima parte di stagione in corso, ha ripreso in mano le redini del match. E ha portato a casa una grande prestazione oltre che un punteggio pieno. Sul finale, tuttavia, un giocatore ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico.

Il Napoli ha portato a casa una vittoria importante e di mentalità contro la Cremonese in questa nona giornata di Serie A. Il gruppo di Spalletti sta dimostrando di essere più forte di qualsiasi difficoltà. In gol sono andati Politano (su rigore), Simeone, Lozano e Olivera.

I subentrati hanno perciò regalato ai tifosi azzurri tre punti pesanti. Punti che hanno proiettato la squadra in prima posizione in classifica in campionato, con 23 punti. Sul finale del match, però, è arrivata una tegola per il tecnico e il club partenopei. Amir Rrahmani è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Le ultime.

Cremonese-Napoli, Rrahmani costretto a lasciare il campo: c’è il comunicato ufficiale sulle sue condizioni

Amir Rrahmani, dopo un’altra gara all’altezza delle aspettative, ha dovuto sul finire della gara contro la Cremonese, chiedere il cambio per un problema fisico. Luciano Spalletti, allora, ha deciso di sostituirlo all’82’ con Leo Ostigard. Proprio in merito alle condizioni del difensore, importante per il Napoli, è arrivato un comunicato ufficiale.

“Amir Rrahmani, uscito nella ripresa del match contro la Cremonese, ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra“, si legge nella nota emanata dal club. Il difensore svolgerà nella giornata di domani altri esami strumentali, più approfonditi. Quindi occorre attendere per saperne di più. Nel frattempo Spalletti spera non sia nulla di troppo grave. Per far sì che la sua assenza non sia poi troppo prolungata.