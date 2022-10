“Napoli aiutato da…”: accusa pesante, i tifosi rimangono increduli

Dopo la vittoria contro la Cremonese di Alvini, nei confronti del Napoli c’è stata un’accusa molto importante.

Dopo il grandissimo successo in Champions League contro l’Ajax per 1-6, il Napoli è riuscito a vincere ancora anche in campionato. I partenopei, infatti, hanno battuto la Cremonese di Massimiliano Alvini per 1-4.

Tuttavia, nonostante il risultato netto, il Napoli ha sofferto prima di riuscire a strappare i tre punti al team grigiorosso. Gli azzurri, infatti, sono passati in vantaggio nel primo tempo con il rigore realizzato da Politano, ma poi hanno subito la rete del pareggio siglata da Dessers. Dopo il gol subito, la squadra di Luciano Spalletti non si è comunque persa d’animo.

Gli azzurri, infatti, hanno prima segnato il gol del nuovo sorpasso con Simeone e poi hanno dilagato nei minuti finali della partita con le reti di Lozano e Mathias Olivera. Nonostante la vittoria, al termine della partita ci sono state alcune dichiarazioni che hanno lasciato un po’ perplessi i tifosi del Napoli.

Cremonese, ‘l’accusa’ di Alvini: “Il Napoli è stato aiutato da un mezzo rigore”

Massimiliano Alvini, infatti, non ha nascosto la sua contrarietà per il penalty concesso al team partenopeo nel primo tempo: “Mi dispiace per i ragazzi. Abbiamo disputato una buona gara, ma il Napoli è stato aiutato da un mezzo rigore. Con queste nuove tecnologie non si può dare un penalty per un contatto del genere”.

Il tecnico della Cremonese ha poi concluso il suo intervento: “Siamo stati dentro la partita fino al 92’, il risultato finale è troppo pesante per la prestazione fornita dalla mia squadra. Se fossimo stati un po’ più fortunati, avremmo pure potuta vincerla”.