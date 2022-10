Cremonese-Napoli, la sentenza in diretta dell’ex arbitro sul rigore

Il rigore concesso al Napoli contro la Cremonese fa discutere. Ecco la sentenza dell’ex arbitro in diretta televisiva sull’episodio.

Il match tra Napoli e Cremonese termina sul risultato di 1-4 per gli azzurri. La squadra di Spalletti adesso è al primo posto solitario in classifica. Merito delle reti di Simeone, Lozano e Olivera che riportano il Napoli avanti, dopo che la Cremonese era riuscita a pareggiare l’iniziale vantaggio di Politano dagli undici metri.

A far discutere è proprio il rigore che sblocca la partita. Al minuto 26 del primo tempo il georgiano Kvaratskhelia, in una delle sue solite sortite con dribbling viene atterrato in area di rigore. Per l’arbitro del match, il signor Abisso, ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Penalty poi trasformato da Matteo Politano che così porta in vantaggio gli azzurri.

Immediate però le polemiche sul fatto che l’intervento ci fosse oppure si è trattato di una caduta accentuata di Kvaratskhelia. L’episodio ha generato discussione anche all’interno dello studio di DAZN, tanto che l’ex arbitro Luca Marelli è dovuto intervenire per dirimere la questione.

Napoli, Marelli sul rigore dell’1-0: “Rigore molto leggero. Kvaratskhelia striscia il piede”

Per l’ex arbitro Marelli, adesso moviolista di DAZN, il rigore a termini di regolamento c’è. Però c’è anche un movimento ‘furbo’ da parte di Kvaratskhelia: “Prestiamo un attimo attenzione al movimento del piede di Kvaratskhelia. Se notiamo bene lo striscia ancora prima del contatto. Il contatto avviene proprio su quel piede.”

A chi invocava l’intervento del VAR, Marelli chiarisce: “Non è rigore inventato, semplicemente è un rigore leggero. Il contatto c’è, ma è molto marginale. Per questo lo definirei un rigore piuttosto leggero. Il VAR però non poteva intervenire, perché essendoci un contatto spetta all’arbitro la valutazione dell’entità dello stesso.”