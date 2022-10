Napoli, Anguissa superlativo: la sentenza fa indispettire i tifosi della Juve

Il Napoli si gode la vittoria sull’Ajax e un Anguissa superstar: oggi è arrivata la sentenza destinata ad irritare i tifosi della Juventus.

Un risultato destinato ad entrare nella storia, per tanti motivi. Il Napoli, ad esempio, non era mai riuscito a realizzare sei gol in una singola partita di un torneo europeo. Nessuno, inoltre, ne aveva segnati così tanti di fronte al pubblico dell’Arena di Amsterdam. Per gli azzurri quella ottenuta ieri ai danni dell’Ajax ha rappresentato quindi una vittoria da record, che ha consentito di consolidare il primo posto nel girone e porre una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Una vera e propria masterclass quella eseguita dai partenopei, bravi a reagire all’iniziale vantaggio dei Lancieri firmato da Mohammed Kudus. Il pareggio di Giacomo Raspadori (autore di una grande prova) è arrivato dopo appena 9 minuti. Poi, è andato in scena il monologo della squadra di Luciano Spalletti che ha preso definitivamente in mano le redini del gioco approfittando delle difficoltà dei padroni di casa, scivolati al terzo posto vista la contestuale vittoria del Liverpool sui Glasgow Rangers.

Le due squadre torneranno ad affrontarsi il 12 ottobre, con il Napoli che scenderà in campo per chiudere definitivamente i conti legati alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Nel frattempo, resta la gioia per una serata in cui ha funzionato tutto. La difesa è apparsa granitica mentre l’attacco ha dato dimostrazione di poter segnare in qualsiasi momento. Soltanto applausi anche per il centrocampista e per un particolare calciatore: André Zambo Anguissa.

Napoli, prestazione monstre di Anguissa contro l’Ajax

Il camerunese ha giganteggiato all’interno del rettangolo di gioco, servendo gli assist per le reti di Piotr Zielinski e di Raspadori. Qualità e quantità che ‘Tuttosport’, nell’edizione odierna, ha voluto celebrare così: “Probabilmente il migliore in campo. Con le sue leve recupera palloni su palloni, somigliando al migliore Pogba ma più concentrato”.

Parole destinate ad indispettire i tifosi della Juventus (il francese fin qui si è rivelato un fattore nullo) ma che confermano la crescita esponenziale di Anguissa. Il mediano, giunto in città da perfetto sconosciuto il 31 agosto 2021 dal Fulham, ha scalato le gerarchie rapidamente al punto da diventare una delle colonne portanti della squadra nonché uno dei migliori interpreti del suo ruolo. L’ennesimo colpo di mercato low-cost vincente del Napoli che ora sogna in grande. Nessun obiettivo è precluso.