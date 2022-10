Napoli, salti di gioia per Spalletti: con l’Ajax ci sarà

Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri vincono e convincono e sorridono anche fuori dal campo di gioco.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle squadre più in forma d’Europa e senza dubbio la più in forma in Italia. Il club azzurro ha vinto quasi tutti i match in stagione, impattando solo con Lecce e Fiorentina. Una situazione che ha portato la squadra in vetta alla Serie A ed ad un passo dalla qualificazione in Champions League.

Nell’ultimo match di campionato il Napoli ha vinto per 4 a 1 contro il Cremonese, approfittando del pari dell’Atalanta e salendo così in vetta solitaria. Ottime notizie per Spalletti che ha finora realizzato un inizio stagione straordinario. Gli azzurri affronteranno ora due importanti sfide casalinghe.

Si parte mercoledi con il club partenopeo che sfiderà al Maradona l’Ajax, desideroso di rivincite dopo l’incredibile 1-6 di pochi giorni fa. Spalletti sta gestendo al meglio la rosa a disposizione e sta studiando quali potrebbero essere i giocatori migliori da schierare in campo.

Napoli, buone notizie per Osimhen

Attraverso il proprio sito ufficiale il club partenopeo ha dato ottime notizie riguardo il centravanti nigeriano Victor Osimhen, fermo ormai da diverse settimane. Ecco ciò che conferma il club campano: “Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Rrahmani ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici”.

Buone notizie riguardo il centravanti che sarà a completa disposizione per la sfida contro l’Ajax mentre diversa è la situazione del centrale kosovaro. Rrahmani è uscito per infortunio nel match di Serie A ed ora la sua presenza per il match di Champions è in forte bilico”.