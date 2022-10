Ribaltone in Serie A, oggi lo esonerano: cambio in panchina

È ormai finita la nona giornata di Serie A e alcune panchine restano in bilico. In questi primi turni ci sono stati diversi esoneri.

Questa sera con Fiorentina-Lazio terminerà ufficialmente la nona giornata di Serie A. Il campionato è in un momento di importante transizione e siamo ormai arrivati quasi alla metà del girone di andata. Sia nelle zone alte che in quelle delle squadre impegnate per la retrocessione, siamo arrivati a momenti piuttosto delicati.

In questa prima parte della stagione una delle squadre più in difficoltà è l’Hellas Verona. La società veneta, guidata dal presidente Setti, ha perso importanti pedine ed in particolare il tridente delle meraviglie composto da Barak, Caprari e dal ‘napoletano’ Giovanni Simeone, tutti ceduti in estate.

La squadra ha ottenuto solo due vittorie e tre pareggi, poi solo sconfitte. Il club veneto è reduce da una brutta sconfitta contro la Salernitana. La squadra non ha giocato male, ma ha subito la rete della sconfitta nei minuti di recupero, un ko che fa male non solo ai tifosi ma anche allo staff tecnico.

Serie A, manca solo l’ufficialità: vicino l’addio di Cioffi

Secondo quanto riporta Sky Sport il Verona ha deciso di esonerare Gabriele Cioffi. Il tecnico è alla seconda esperienza in Serie A dopo la scorsa annata all’Udinese, ma non sta mantenendo le aspettative. Costano caro le sei sconfitte al tecnico e per Cioffi il futuro è ormai segnato.

Manca l’ufficialità e intanto la dirigenza ha avviato già le possibili analisi per il sostituto. I principali candidati per questo ruolo sono Ballardini, Diego Lopez ed il tecnico della Primavera (al momento senza patentino) Bocchetti. Restano in corsa, ma molto complicate le piste che portano a Petkovic o Paulo Sousa.