Napoli-Ajax, chi gioca al posto di Rrahmani: la decisione di Spalletti

Spalletti può già chiudere il discorso qualificazione nel pomeriggio, intanto il tecnico del Napoli ha deciso chi sostituirà il kosovaro

Un pareggio è sufficiente al Napoli per chiudere la pratica qualificazione già oggi. Luciano Spalletti può archiviare i giochi e concentrarsi principalmente sul campionato in questo ultimo mese prima della sosta Mondiale. Gli azzurri non devono abbassare la tensione confermando l’ottima prova di Amsterdam.

Verso la gara con l’Ajax, l’allenatore toscano è chiamato ad una decisione importante. L’infortunio di Amir Rrahmani cambierà la difesa. Il centrale del Kosovo tornerà soltanto nel 2023 e pertanto le scelte di Spalletti cambieranno leggermente il volto del Napoli.

Napoli, Spalletti ha scelto: per il ‘Corriere dello Sport’ accanto a Kim giocherà Juan Jesus

Il Napoli ha a disposizione il suo primo match ball per completare la pratica, già abbondantemente istruita con i tre successi nelle prime tre partite del girone. Con l’Ajax, non ci sarà Amir Rrahmani. Nonostante ciò, Spalletti ha assicurato che sarà una “formazione di tutto rispetto”.

Secondo l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico ha scelto Juan Jesus per coprire l’assenza del centrale kosovaro, che rivedrà il campo soltanto più avanti. Gli azzurri, nell’undici, dovrebbero schierare l’ex Inter e Roma. Pertanto, Kim dovrebbe essere spostato sul centrodestra mentre il brasiliano, mancino naturale, giocherà dall’altro lato. Dovrebbe toccare a lui, dunque, e non a Ostigard occupare la casella rimasta vacante. Questa è sempre almeno la soluzione più gettonata ieri, ha spiegato la testata capitolina. I dubbi comunque saranno sciolti soltanto durante la riunione tecnica che precederà la sfida delle 18.45.

Il quotidiano romano, in attacco assegna la titolarità a Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia. Tra i disponibili non c’è chiaramente Demme, fuori dalla lista UEFA. Questo l’undici previsto dal ‘Corriere dello Sport’: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.