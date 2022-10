“Non lo farà mai”: Juventus, la confessione su Allegri gela i tifosi

Continuano in casa Juventus le polemiche. La squadra, il tecnico e la società vivono un periodo terribile per la storia del club.

La sconfitta contro il Maccabi fa ancora molto rumore in casa Juventus con il club bianconero con ‘un piede e mezzo’ fuori dalla Champions League. La squadra torinese sta affrontando numerose polemiche ed il suo tecnico Massimiliano Allegri è stato molto criticato da tifosi ed addetti ai lavori.

La Juve è stata letteralmente annichilita, c’è grande delusione nell’ambiente ed Agnelli ha parlato pubblicamente ‘di una vergogna’. Anche in campionato le cose non vanno bene, la squadra è molto distante dal Napoli capolista e le sensazioni per le prossime sfide sono tutt’altro che positive.

L’ex tecnico Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli elogiando il club partenopeo e invece ‘distruggendo’ la squadra di Allegri. Galeone, riguardo al Napoli, ha riferito: “Il calcio che si gioca in Serie A è una schifezza. L’unica vera squadra che fa divertire è il Napoli”

Juventus, Galeone distrugge i giocatori

Galeone è un mentore e amico del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ma ha avuto parole piuttosto dure per la squadra della famiglia Agnelli: “La Juventus è una squadra scarsa ed anche la sfida di ieri lo testimonia”, e Galeone ha sentenziato in maniera durissima sulla vicenda.

I bianconeri sono a forte rischio in Champions ed anche in campionato lo scudetto appare al momento una chimera. Galeone ha proseguito: “Non so come abbiano fatto a dire che questa squadra potesse lottare per vincere lo scudetto”. La Juventus è al momento ottava in classifica a 10 punti dal primo posto e a 7 dalla zona Champions League. Galeone ha concluso poi: “La società ha sbagliato totalmente il mercato, sono stati fatti grossi errori. Dimissioni di Allegri? Non lo farà mai”.