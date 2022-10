Fiorentina-Italiano, la vittoria non basta: lo sfogo è durissimo

La Fiorentina ha vinto contro l’Hearts in Conference League ma dopo la vittoria è arrivato lo sfogo di Italiano: le parole del tecnico viola.

La Fiorentina vince senza alcun problema contro l’Hearts in Conference League. I viola affrontano la sfida all’Artemio Franchi senza paura e hanno, in tal modo, segnato cinque gol molto pesanti. Dopo la vittoria, però, è arrivato anche lo sfogo di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole.

Vincenzo Italiano si è mostrato contento per la risposta di carattere mostrata in campo dai suoi. Specialmente dopo l’amara sconfitta subita contro la Lazio in campionato.

Perciò il tecnico della Viola ha prima di tutto affermato a ‘Sky Sport’: “Oggi sotto l’aspetto mentale ero curioso di vedere i ragazzi, perché venivamo da uno 0-4 e da uno stadio rimasto non contento della prestazione. I ragazzi hanno reagito come sempre a queste difficoltà. È stata una giornata positiva”.

Fiorentina-Hearts, dopo la vittoria arriva lo sfogo di Italiano: “Le critiche? È una cosa che fa male”

Vincenzo Italiano, quindi, dopo la vittoria ottenuta in Conference League contro l’Hearts, ha parlato così a ‘Sky Sport’ delle critiche ricevute all’Artemio Franchi in Serie A: “Devo dire la verità: è un qualcosa che fa male. Non c’è memoria, non ci si ricorda di niente. È chiaro che si guarda a quanto accade nell’immediato. Purtroppo è così. Ci sono abituato. Bisogna convivere con questo che fa parte del nostro mestiere”.

Ha poi aggiunto: “Sempre a testa alta, credere in quello che si fa, non mollare mai e cercare dei far ricredere qualcuno che perde quella fiducia e quell’entusiasmo”. “Come ci siamo detti con i ragazzi – ha rivelato in conclusione – bisogna cercare di ribaltare quei fischi che nell’ultima gara hanno fatto male a tutti e oggi abbiamo reagito bene”.