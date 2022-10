Napoli, niente soddisfazione: l’ufficialità è una beffa per Lozano

L’ufficialità è una beffa per Hirving Lozano dopo che ha segnato un gran gol nel match tra Napoli e Ajax

Hirving Lozano stava vivendo un momento complicato con la maglia del Napoli. Dopo un buon avvio nelle prime due partite, non ha trovato prestazioni brillanti e ha anche subito alcuni problemi fisici. Questo ha portato Matteo Politano a scalare le gerarchie e a risultare decisivo in più di una partita. Come per esempio contro il Rangers e contro il Milan. Ma il messicano negli ultimi giorni si è preso diverse soddisfazioni.

Il Napoli ha potuto godere di ben due gol di Lozano nelle ultime due partite. Il primo, contro la Cremonese, arrivato per merito di Kvaratskhelia che ha passato il pallone al messicano solo davanti al portiere. Poi ieri contro l’Ajax, in un’azione stupenda che è finita con il momentaneo 1-0 dei partenopei. Una rete che l’UEFA ha nominato come una delle migliori tre della giornata di Champions. Ma a vincere è stato quello di Son.

Lozano, l’UEFA ha premiato il gol di Son

Il Tottenham ieri ha battuto l’Eintracht Francoforte 3-2 e tra gli Spurs è andato anche a segno Son, con un grandissimo gol. Il sudcoreano ha vinto il premio del miglior gol della giornata, battendo proprio Hirving Lozano e Darwin Nunez, a segno invece contro il Rangers.

Soddisfazione negata, dunque, all’attaccante del Napoli, che però si augura di continuare il momento positivo. Due gol che permettono dunque a Lozano di avere più fiducia in se stesso, anche dopo le tantissime critiche ricevute da parte dei tifosi sui social.