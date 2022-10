“Abbiamo sofferto tanto, ma…”: Napoli, arriva l’elogio di Insigne

Arriva l’elogio dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, sulla stagione che sta disputando la squadra di Spalletti

Ieri è arrivata la vittoria contro l’Ajax nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Così, il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo, come mai era accaduto prima. La possibilità di portare a casa il primo posto del girone è altamente concreta e sarebbe un peccato sprecarla. Cristiano Giuntoli ha allestito una rosa di altissimo profilo, ben allenata da Luciano Spalletti.

Sono arrivati anche gli elogi da parte di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, che ha lasciato la squadra lo scorso 30 giugno alla naturale scadenza del contratto. Oggi, l’attaccante veste la maglia dei Toronto FC ed è una vera e propria star della MLS.

Napoli, l’elogio di Insigne

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa da Toronto: “Sento Spalletti e qualche mio ex compagno quasi tutti i giorni, ho un gran rapporto. A Napoli la gente merita questo momento, negli ultimi anni abbiamo sofferto tanto, spero che si continui così e spero possa succedere qualcosa di importante, ma non voglio dire nulla. Gli faccio i miei complimenti”.

Parole bellissime da parte di Insigne, che ha sottolineato il gran rapporto con la squadra e con l’allenatore Spalletti, artefice di questo straordinario inizio di stagione del Napoli. L’auguro dell’ex capitano dei partenopei è chiaramente la vittoria del campionato a fine stagione, un pensiero che è rimasto nella sua mente dopo aver perso i confronti con Juventus e Milan negli ultimi anni.