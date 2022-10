Napoli, il retroscena su Raspadori: colpo ‘bloccato’ dal presidente

Chi voleva mettere le mani su Raspadori? Oltre al Napoli c’è stata anche un’altra squadra che ha provato a portarlo a casa.

Giacomo Raspadori protagonista di questa prima parte di stagione del Napoli. L’ex attaccante del Sassuolo, arrivato all’ombra del Vesuvio dopo una lunga ed estenuante trattativa, è riuscito a scrollarsi da dosso anche il peso di qualche pregiudizio nei confronti di un ragazzo giovane e che ha ancora da farsi le ossa prima di potersi prendere l’etichetta di campione.

Eppure, Jack fino a questo momento ha rispettato quelle che erano le aspettativa di una piazza come quella azzurra, sempre esigente ma al tempo stesso esaltante soprattutto nei confronti dei giocatori che hanno qualità e che in campo riescono a mettere tutto.

Raspadori, dopo un avvio non particolarmente brillante nelle primissime partite, è riuscito anche a sfruttare l’assenza di Osimhen per infortunio, andando in rete ben cinque volte fino a questo momento tra Serie A e Champions League (all’attivo anche un assist).

Napoli, su Raspadori c’era anche la Lazio: Lotito ha ‘bloccato’ Sarri

Delle qualità di Raspadori, va detto, eravamo tutti più o meno al corrente. Sia quanto fatto vedere con la maglia del Sassuolo, ma anche con quella della nazionale. L’attaccante classe 2000 ha raccolto consensi ed anche gli occhi di diversi addetti ai lavori. Non c’era solo il Napoli, insomma, tra le squadre che hanno provato a mettere le mani sull’ex Sassuolo.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, anche la Lazio aveva messo nel mirino Jack. Sarri aveva chiesto espressamente la possibilità di poter inserire in rosa Raspadori. Risultato? Il presidente Claudio Lotito ha deciso di non approfondire il discorso a causa – si legge – dell’elevata richiesta del club neroverde per lasciar partire Raspadori: 30 milioni di euro.