“A chi non piace Napoli…”: l’agente dell’attaccante esce allo scoperto

La prossima sfida del Napoli in campionato vedrà gli azzurri affrontare il Bologna. L’agente di uno dei rossublu è uscito allo scoperto in diretta.

Il Napoli incanta l’Italia ma anche l’Europa. La vittoria contro l’Ajax è stata l’ennesima soddisfazione di una squadra che sta facendo delle cose importanti in questa prima parte di stagione, legittimando non soltanto il lavoro svolto da Luciano Spalletti fino a questo momento, ma anche quello della società nel corso della scorsa estate.

La campagna acquisti messa in campo da Cristiano Giuntoli sta portando risultati importanti, con i giocatori arrivati all’ombra del Vesuvio che si stanno ben mettendo in mostra. Ad oggi il Napoli è capolista del campionato italiano, ma anche prima nel girone a punteggio pieno in Champions League e già qualificata agli ottavi della massima competizione europea.

Ed ora gli occhi di tutto il vecchio continente sono rivolti proprio alla squadra di Aurelio De Laurentiis. E c’è chi, ad oggi, farebbe carte false per approdare alla corte di Spalletti.

Napoli, l’agente di Barrow esce allo scoperto in diretta

La squadra azzurra sarà impegnata nella prossima giornata contro il Bologna. Una sfida importante, che arriva dopo l’importante vittoria contro l’Ajax ma che servirà a tastare ancora una volta la solidità mentale e fisica di questa squadra. Tra le fila dei felsinei c’è anche Musa Barrow, attaccante giovane ed interessante. Giovane, proprio come tanti elementi che oggi fanno parte della rosa azzurra.

Che il Napoli possa farci un pensierino in futuro? L’agente, Luigi Sorrentino, ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Barrow e il Napoli? A chi non piacerebbe una piazza come quella di Napoli…”, ha detto l’agente in diretta. “In estate c’è stata qualche discussione con Giuntoli. Si è parlato dell’arrivo Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Ora quella casella è già occupata”, ha spiegato ancora Sorrentino. Chiusura totale? Chi può dirlo…