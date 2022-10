La Juventus sta valutando l’idea di ingaggiare un direttore sportivo: Giuntoli del Napoli, però, si è tolto dal mercato.

Il processo di ricostruzione della Juventus, alla luce degli ultimi scivoloni in campionato ed in Champions League, è destinato ad entrare nel vivo presto. A breve, infatti, lo stato maggiore del club si riunirà al fine di fare il punto della situazione e capire in che direzione muoversi sul mercato. Il meeting, oltre a valutare la posizione di diversi elementi, consentirà inoltre di ragionare sulla possibilità di inserire nell’organigramma una specifica figura attualmente assente: quella del direttore sportivo.

Fin qui ad occuparsi delle trattative sono stati infatti il football director Federico Cherubini e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, con esiti quantomeno alterni. Da qui l’idea di ingaggiare un apposito manager in possesso di comprovata esperienza nel settore. Diversi i nomi accostati di recente all’ambiente bianconero, tra cui quello di Cristiano Giuntoli.

L’attuale Ds del Napoli, in particolare, piace molto per la sua capacità di seguire mercati solitamente poco attenzionati dai top club e far quadrare i conti. L’operazione in questione, però, è destinata a restare sulla carta alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso dirigente pochi minuti prima dell’inizio della gara contro l’Ajax.

Juventus, sfuma Giuntoli: le parole del Ds del Napoli

Giuntoli, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha provveduto a spegnere le voci giurando fedeltà alla società partenopea. “Sto benissimo al Napoli, ho ancora due anni di contratto e sono legato alla famiglia De Laurentiis. Grazie ad Aurelio abbiamo potuto creare in questo momento qualcosa di carino. Per cui non ci sto pensando in questo momento”.

Niente da fare, quindi, per la Juventus che a questo punto dovrà spostare altrove il proprio mirino. Una pista conduce all’Ad del Sassuolo Maurizio Carnevali tuttavia i contatti sono da tempo finiti in stand-by. L’ennesimo intoppo in quella che doveva essere la stagione del rilancio e che, invece, si è trasformata in un altro incubo ad occhi aperti. Per il Napoli, invece, l’ennesima bella notizia in un periodo magico e ricco di soddisfazioni.