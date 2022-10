“Tra non molto potrebbe succedere”: Napoli, la previsione fa esultare i tifosi

Il giornalista napoletano non ha alcun dubbio: presto succederà, i tifosi possono esultare

Il Napoli è in un momento di forma incredibile. Contro l’Ajax mercoledì l’ennesima prestazione super con tante reti. I risultati della squadra hanno ridato entusiasmo a tutto l’ambiente azzurro: i tifosi stanno rispondendo presente in ogni occasione, si divertono e sognano in grande. Lo Scudetto è un obiettivo davvero concreto, sarà fondamentale provare a tenere alto il livello di concentrazione e qualità per più tempo possibile.

A differenza degli scorsi anni, stavolta il Napoli sembra poter contare sul singolo che, con una giocata, può svoltare le partite più complicate: si tratta ovviamente di Kvaratskhelia, l’elemento che sta trascinando la squadra a suon di dribbling, assist, reti e anche tanti rigori procurati, un dettaglio che non va sottovalutato. Il georgiano ormai non è più una sorpresa e c’è chi è pronto a scommettere sul suo futuro.

Napoli, l’annuncio in diretta: accadrà presto

Intervenuto su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è sicuro che molto presto si potrà usare una parolina molto importante per descrivere Kvara: “Molto presto potremo definirlo un fuoriclasse. Io faccio sempre fatica a dire quella parola, non l’ho detta in passato anche se in città c’era esaltazione, anche prendendomi delle critiche. Adesso invece potremmo dirla presto, è questa la mia previsione“. In effetti è davvero difficile dargli torto.

In questi giorni si è parlato anche del confronto fra Kvaratskhelia e un altro super talento del nostro campionato: Rafael Leao. Una buona parte dei tifosi azzurri è pronta a scommettere che già adesso il georgiano è meglio del portoghese; una cosa è certa, il giocatore del Milan non ha avuto lo stesso impatto sulla Serie A. Oggi è un grande giocatore, trascinatore dei rossoneri nella stagione scorsa per lo Scudetto. Kvicha può fare lo stesso percorso e consacrarsi definitivamente magari vincendo un titolo importante da protagonista.