“La più forte…”: Napoli, la sorpresa nell’annuncio di Nicola

Le parole di Davide Nicola anche sul Napoli in vista della sfida della Salernitana contro l’Inter a San Siro.

Era inizio settembre quando la Salernitana riusciva in un’impresa forse impensabile e sorprendeva tutti, fermando in casa la Juventus sul 2-2. Allo Stadium di Torino una sfida praticamente bellissima per il ritmo e l’agonismo messi in campo, nonché la volontà della squadra di mister Nicola, la cui gioia dei 3 punti è stata strozzata sul finale soltanto da Leonardo Bonucci.

La formazione campana è chiamata nuovamente a superarsi. In occasione della decima giornata del campionato di Serie A , infatti, si confronterà a San Siro contro l’Inter, reduce dal 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona, in Champions League.

Davide Nicola è così intervenuto in conferenza stampa per commentare l’impegno che attende i suoi, chiarendo innanzitutto la situazione degli infortunati: “Fazio non ce la fa, mentre vengono con noi sia Bohinen che Lovato. Radovanovic è squalificato, quindi resta a casa”.

Inter-Salernitana, Nicola: “Nerazzurri i più forti con Milan e Napoli”

Il tecnico ha commentato così l’avversario di giornata: “Per qualche calciatore sarà una prima volta, ma la crescita passa anche per sfide di questo tipo e al cospetto di avversari di tale rango. Per me l’Inter è la squadra più forte e completa del campionato, minimo allo stesso livello di Milan e Napoli, che sta esprimendo quest’ultimo un grande calcio. La Salernitana dovrà essere di alto livello, concentrata e consapevole”.

In favore della Salernitana potrebbe esserci il fisiologico calo dell’Inter, che aveva concentrato la maggior parte delle energie per la gara contro il Barcellona, considerato il valore tecnico dell’avversario e la conquista del passaggio agli ottavi di Champions League a disposizione. Tuttavia, Nicola non ci sta: “A certi livelli i giocatori sono abituati a giocare ogni tre giorni. Il loro livello è tale da poter ricaricare subito le batterie. Tocca a noi essere al massimo sul piano mentale”.