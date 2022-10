Milan-Napoli non finisce mai: “Meglio di Kvaratskhelia”

Napoli e Milan lottano per i primi posti della classifica. Il confronto fra i due gioielli stavolta è a favore dei rossoneri

Una settimana importante per il Napoli. Dopo aver dato ancora spettacolo in Champions contro l’Ajax, adesso la squadra di Spalletti è al lavoro per preparare la sfida contro il Bologna in Serie A. Gli azzurri vogliono continuare a vincere per poter mettere pressione al Milan, impegnato qualche ora dopo a Verona contro il nuovo Hellas di Salvatore Bocchetti.

Con una Juve ormai tagliata fuori e un’Inter in ritardo (ma che promette di rientrare), la corsa Scudetto sembra poter essere una corsa a due fra Napoli e Milan, indiscutibilmente le migliori squadre d’Italia in questo momento per qualità del gioco, mentalità e progetto. E anche per giocatori. I confronti sono continui, in particolar modo: Kvaratskhelia e Leao.

Kvaratskhelia vs Leao: l’ex ha deciso

Fra i tifosi del Napoli c’è già chi dice che il georgiano è meglio del portoghese, i milanisti non sono ovviamente d’accordo. Il dibattito è aperto e in molti si sono esposti in merito. Lo ha fatto anche l’ex giocatore Daniel Bertoni, intervistato dal Corriere dello Sport. Sul confronto fra questi due straordinari interpreti, l’argentino ha espresso la sua opinione.

Ecco il pensiero di Bertoni in merito a questa sfida nella sfida: “Kvaratskhelia è molto interessante, si capisce che avrà un grande futuro. Leao è già affermato pure in Nazionale. Dribbla bene, sa rifinire in manovra. Sono diversi fra loro ma entrambe goleador decisivi per la Serie A. Leao ha dimostrato di più in Italia dove ha già vinto uno Scudetto“.

L’ex giocatore quindi rinosce il grande valore del georgiano ma al momento preferisce Leao, già decisivo in campionato con la vittoria dello scorso Scudetto. Kvicha ha l’età dalla sua parte: è più giovane e ha avuto un impatto sul campionato italiano molto più forte rispetto a quello che fu del portoghese. Ha tutte le carte in regola per fare lo stesso percorso e magari, proprio come Leao, essere decisivo per la vittoria di un titolo importante.