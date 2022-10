Napoli, sorpresa per Spalletti: è piombato al centro sportivo

Napoli, sorpresa per Spalletti ed i calciatori alla vigilia della sfida contro il Bologna di Thiago Motta. Ecco cosa è accaduto poco fa a Castel Volturno.

La SSC Napoli ha proseguito anche questa mattina la preparazioni all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo aver ritrovato Victor Osimhen, deve fare i conti con le assenza di Amir Rrahmani e di Zambo Anguissa.

Nonostante il doppio forfait piuttosto importante in vista del match contro il Bologna di Thiago Motta, in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, il lavoro prosegue senza sosta.

Napoli-Bologna, sorpresa a Castel Volturno alla vigilia del match

Anche questa mattina la squadra si è ritrovata, come di consuetudine, al centro sportivo di Castel Volturno. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione e provare a conquistare gli ennesimi tre punti per provare a fuggire in cima alla classifica generale di Serie A 2022/2023.

Stavolta, Spalletti si troverà di fronte un Bologna deciso a vendere cara la pelle. Gli emiliani, però, devono fare i conti con due assenze importanti. Arnautovic e Schouten, infatti, non prenderanno parte al match a causa di alcuni problemi fisici rimediati negli ultimi giorni. Gli azzurri potranno fare i conti con la spinta del proprio stadio, pieno anche domani pomeriggio. Oltre ai propri tifosi, un’ulteriore spinta è arrivata da un grande campione del passato. Al centro sportivo, infatti, è piombato anche Ruud Krol. Come comunicato dalla stessa società, l’ex campione del Napoli ha seguito l’allenamento dei partenopei da vicino e si è intrattenuto a fine sessione con Spalletti ed il gruppo tutto.