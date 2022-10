“Un sogno…”: Napoli, il guanto di sfida dal’Atalanta

Dall’Atalanta viene lanciato il guanto di sfida verso il Napoli e tutte le altre big, per l’obiettivo che le big della Serie A condividono

Il Napoli sta andando benissimo in quest’inizio di stagione ed è al primo posto in classifica, a +2 sull’Atalanta. Forse è eccessivo parlare di scudetto ripensando a com’è andata l’estate dei partenopei, ma i risultati e le prestazioni lasciano ben sperare il popolo azzurro e Spalletti. Certamente, l’obiettivo sembra essere la qualificazione in Champions League, anche se il Napoli non ha limiti. E allora è arrivato il guanto di sfida dall’Atalanta.

A parlare è stato Marten De Roon, centrocampista da anni che milita nell’Atalanta e che lo scorso anno non è riuscito a portare la sua squadra a qualificarsi nelle coppe. Un ciclo che è però ripartito meglio di prima, visti gli ottimi risultati. L’ultimo, il pareggio alla Dacia Arena con l’Udinese.

Atalanta, De Roon lancia la sfida alle big

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Lo scudetto è un sogno, mentre qualificarsi in Champions League sarebbe un gran risultato. L’Europa ci manca, vogliamo finire tra le prime sette per disputare le Coppe il prossimo anno”. Indubbiamente, tornare in Champions per il club bergamasco dopo un anno senza Europa sarebbe incredibilmente importante, anche per la qualità delle avversarie.

Roma, Juventus e Inter sono squadre attrezzatissime per i primi posti, al di là del momento negativo che stanno vivendo. Insomma, il guanto di sfida di De Roon è stato lanciato: resta da capire soprattutto come arriveranno alla sosta tutte le squadre e soprattutto con quale classifica.