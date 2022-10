Napoli, gesto da applausi: ecco cosa è successo in centro città

Napoli, è successo poco fa nel cuore della città. Il gesto strappa applausi dai tifosi: omaggio da brividi per il giocatore azzurro.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Luciano Spalletti vive un momento decisamente positivo. Il club partenopeo, primo in classifica in Serie A e nel girone A di Champions League, ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria grazie a gare straordinarie. Le giocate di Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori e Kim hanno subito aperto il cuore dei tifosi, scoraggiati dopo le partenze eccellenti dei big durante il calciomercato estivo.

Nonostante lo spogliatoio abbia perso praticamente tutti i top player della rosa durante l’estate, i nuovi acquisti hanno già messo subito in mostra tutte le proprie qualità. Ma il successo del Napoli arriva dal gruppo che mister Spalletti è riuscito a costruire in soli pochi mesi. Oltre ai nuovi acquisti, importanti sono state anche le conferme dei calciatori già presenti in rosa.

Napoli, murales per Di Lorenzo ai quartieri spagnoli

Tra questi c’è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano del gruppo azzurro, che sta dimostrando qualità inestimabili. Sempre presente in campo, nello spogliatoio, ha accolto i nuovi arrivati nonostante la pesante eredità lasciata da Lorenzo Insigne, partito per la Major League Soccer.

Proprio il nuovo capitano, oggi, ha ricevuto un attestato di stima importante. Ai quartieri spagnoli, a Largo Maradona, vero e proprio luogo di culto dedicato a Diego Armando Maradona, è spuntato un nuovo murales raffigurante proprio l’attuale capitano della SSC Napoli. Il numero 22 azzurro è stato raffigurato in azione durante il gol messo a segno contro l’Ajax in Champions League.