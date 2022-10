“Mancanza di presunzione…”: Napoli, Spalletti indica la via al suo top player

Durante la conferenza stampa prima del match contro il Bologna il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del suo top player.

Solita vigilia di conferenza stampa per Luciano Spalletti. Il Napoli, attualmente capolista solitaria in Serie A, ospita un Bologna che non sta certamente vivendo un ottimo momento di forma. Tre gare senza vittorie, nonostante il cambio in panchina con Thiago Motta subentrato a Sinisa Mihajlovic, e quart’ultimo posto in classifica a quota 7 punti.

Una gara che però, come ribadito dallo stesso Spalletti, non è da sottovalutare. Il morale in casa azzurra è a mille, soprattutto dopo la vittoria di Champions League contro l’Ajax che ha regalato ai partenopei la qualificazione con due turni di anticipo agli ottavi di finale. Occhio però ad abbassare la guardia.

Spalletti come detto è consapevole e metterà in campo una formazione che, sebbene faccia rifiatare qualche giocatore apparso stanco, è la migliore possibile in questo momento. Anche perché bisogna far fronte a due assenze pesantissime: Anguissa a centrocampo e Rrahmani in difesa. Ecco quindi che il contributo dei top player diventa fondamentale. Top player che, come nel caso di Zielinski, sono rientrati nel discorso di oggi di Spalletti.

Napoli, Spalletti su Zielinski: “L’anno scorso sottotono, quest’anno…”

Bastone e carota da parte del tecnico partenopei nei confronti del centrocampista polacco ex Empoli. “Zielinski è il primo a sapere che lo scorso anno ha fatto un campionato sotto livello.” ha dichiarato Spalletti. “Se ne sono accorti anche gli osservatori. Lui è un ragazzo che ha tutto per essere un top.”

Tutt’altra musica quest’anno: “Quando però c’è disponibilità e mancanza di presunzione allora è facile tirare di nuovo fuori dai calciatori le loro qualità. Il problema sono quei calciatori che giocano sotto al loro livello e poi ti guardano come se fossero i salvatori della patria. Zielinski invece ha capito che lo scorso anno ha giocato sotto livello e adesso ha ritrovato il suo livello.”