Allarme Immobile, Sarri suda freddo: annuncio ufficiale del club

La Lazio è stata frenata oggi dall’Udinese e ha visto uscire dal campo Immobile infortunato: una notizia che fa sudare mister Sarri.

Nel 10° turno di Serie A la Lazio aveva l’occasione di agganciare il Napoli al 2° posto in classifica, seppur solo temporaneamente. La sfida non era semplice, dato che all’Olimpico arrivava l’Udinese di Sottil, vera rivelazione di questo inizio di campionato e decisa a giocarsi le proprie carte. La gara si è conclusa 0-0, con i biancocelesti in sofferenza anche a causa dell’uscita dal campo di Ciro Immobile.

Il bomber campano è stato infatti costretto ad abbandonare la sfida con l’Udinese dopo appena mezz’ora, quando è stato sostituito da Pedro. Dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, il bomber ha lasciato il campo toccandosi il flessore della coscia sinistra. E immediatamente tifosi e addetti ai lavori hanno cominciato a domandarsi e speculare sull’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Domanda del tutto lecita del resto. Perché Immobile è la vera stella della Lazio, ha segnato 189 reti con la maglia biancoceleste e già 7 in questo inizio di stagione. In cui, è importante ricordarlo, è sempre partito titolare anche per l’assenza in rosa di un vero e proprio sostituto.

Lazio, serve tempo per valutare l’infortunio di Immobile

Lecito dunque che Maurizio Sarri sia allarmato da quanto accaduto oggi pomeriggio. Tuttavia per conoscere la gravità di quanto successo al centravanti e quante gare sarà eventualmente costretto a saltare servirà tempo. Almeno 48-72 ore secondo il professor Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, che al termine della gara pareggiata con l’Udinese si è espresso sulla situazione.

“Serviranno dalle 48 alle 72 ore per capire l’entità di quanto successo a Immobile. Ha un risentimento al flessore della coscia sinistra, un punto dove non aveva mai avuto problemi in passato. Un fatto che dobbiamo tenere in considerazione”.

Quindi Rodia si è espresso sulla situazione generale lasciando intendere che quello di ottobre è un calendario troppo fitto: “Da lunedì a oggi abbiamo giocato tre partite, è chiaro che i giocatori stando così le cose siano stanchi. Adesso attueremo un doveroso recupero per preparare al meglio la partita che giocheremo tra una settimana”.