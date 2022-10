Napoli-Bologna, adesso è ufficiale: annuncio del club

Napoli-Bologna, la decisione dei due allenatori è ufficiale. C’è il comunicato di entrambi i club, manca sempre meno al fischio di inizio.

Napoli-Bologna sta per iniziare. Il match delle ore 18:00 andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ed è valido per il decimo turno di Serie A 2022/2023. Dopo il roboante successo in Champions League contro l’Ajax, gli azzurri tornano in campo in campionato con l’obiettivo di riconquistare la testa della classifica generale di Serie A.

La battaglia a distanza è con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vittoriosa anche ieri e momentaneamente prima in elenco a +1 sui partenopei. Per questo motivo, contro il Bologna di Thiago Motta è vietato sbagliare.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Mister Spalletti e mister Thiago Motta hanno da poco comunicato i due undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto sul prato del Maradona. Gli azzurri si affidano agli uomini migliori: Spalletti, orfano di Rrahmani ed Anguissa, fermi ai box per infortunio, ha deciso con chi sostituirli.

In campo c’è il solito 4-3-3 formato da Di Lorenzo, Kim e la sorpresa Juan Jesus. Torna titolare anche Mario Rui che ha lasciato spazio ad Olivera contro l’Ajax. Mediana a tre formata da Ndombele, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco c’è Raspadori al centro con Politano ed il super Kvaratskhelia.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna: