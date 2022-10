Napoli-Bologna, Spalletti ha deciso: arriva la conferma più attesa

Napoli-Bologna, il fischio di inizio del match è vicinissimo. Mister Luciano Spalletti ha preso la sua decisione definitiva.

Napoli-Bologna è alle porte. Il via al match delle ore 18:00 della decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 è sempre più vicino. Tra poco più di un’ora, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, la formazione di mister Luciano Spalletti è pronta a battagliare contro il Bologna di Thiago Motta.

Gli azzurri sono decisi a conquistare i tre punti contro gli emiliani che, però, sono decisi a vendere cara la pelle al Maradona. I padroni di casa, però, dopo la vittoria in Champions League contro l’Ajax, hanno una voglia in più. E’ necessario vincere a tutti i costi per superare l’Atalanta di Gasperini in classifica generale e riconquistare il primo posto in elenco.

Napoli-Bologna, Kim torna titolare

Per farlo sarà necessario l’aiuto di tutti, anche di coloro che hanno avuto un po’ meno spazio da inizio stagione. Per questo motivo Spalletti, dopo i tanti impegni in poche settimane, rivoluzionerà leggermente l’undici titolare che affronterà il Bologna alle ore 18:00. Nonostante le assenze di Amir Rrahmani e di Zambo Anguissa, fermi ai box a causa di alcuni problemi fisici, ci sarà da aspettarsi qualche altra novità.

Se Ndombele sembra essere in pole position per sostituire il centrocampista, al posto del difensore Rrahmani tornerà in campo Juan Jesus. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il centrale difensivo, sempre pronto quando chiamato in causa, torna titolare al fianco di Kim Min-jae, vera e propria garanzia del pacchetto arretrato dei partenopei.