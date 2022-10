Donnarumma si gira e rimane incredulo: caos totale a due metri da lui

Incredibile quanto successo durante il match tra PSG e Marsiglia. Tutto a pochissimi metri dal portiere Donnarumma.

Il Paris Saint Germain riprende la sua marcia trionfale in Ligue 1. Dopo il momentaneo stop contro lo Stade de Reims la settimana scorsa, secondo pareggio stagionale, i parigini tornano alla vittoria superando il Marsiglia nel big match dell’11a giornata e staccano nuovamente in classifica la sorpresa Lorient.

A decidere il match una rete di Neymar nel recupero della prima frazione di gioco. A catturare l’attenzione però non solo i gesti dei calciatori in campo ma anche quanto è accaduto alle spalle del portiere del PSG Gianluigi Donnarumma al minuto 38′. Mentre il risultato era sullo 0-0 e l’estremo difensore si accingeva a partecipare alla manovra arretrata dei suoi, alle sue spalle accadeva l’impensabile.

Uno spettatore ha pensato di invadere il campo per legarsi per protesta al palo della porta difesa dal numero uno italiano. Il tifoso è riuscito a raggiungere la porta di Donnarumma, ma il pronto intervento degli steward ha impedito alla sua protesta di concretizzarsi. Alla fine si è trattato di un’interruzione di pochi secondi.

PSG, alle spalle di Donnarumma uno spettatore tenta di inscenare una protesta: fermato

L’invasore di campo è stato prontamente condotto fuori dal terreno di gioco. Successivamente si è scoperto che il tizio in questione fa parte del gruppo ambientalista Just Stop Oil. Già altre volte, come ad esempio in Everton–Newcastle dello scorso anno, hanno inscenato una proteste simile con l’intenzione di scatenare dibattito mediatico.

L’associazione, attraverso questi gesti dalla grande eco mediatica, dice di voler sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico. Proprio nei giorni scorsi il gesto di due attiviste della medesima organizzazione aveva scatenato fortissime critiche e polemiche, con le due attiviste che avevano imbrattato il vetro protettivo di un quadro di van Gogh.