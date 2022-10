Juve, emergenza senza fine: Allegri perde un’altra importante pedina

La Juventus continua a perdere pezzi: Allegri deve fare a meno di un altro importante elemento, adesso è piena emergenza

Dopo le due sconfitte contro Milan e Maccabi Haifa, la Juventus è tornata alla vittoria nel derby contro il Torino. Un successo di misura, come piace ad Allegri. Ma sono tanti i demeriti dell’avversario, che ha tenuto in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine ma senza mai riuscire a fare gol.

Dusan Vlahovic invece ha sfruttato una delle poche occasioni create dalla Juve e ha regalato tre punti importanti. La strada è ancora molto lunga, i problemi sono ancora lì e Allegri deve risolverli in qualche modo. Fra questi ci sono anche le tante assenze, tutte a causa di infortuni di natura muscolare: anche in questo caso quindi è difficile non dare colpe ancora all’allenatore e al suo staff. A Pogba, Di Maria e gli altri si è aggiunto anche Gleison Bremer, costretto al cambio proprio durante il derby di sabato.

Infortunio Bremer, l’esito degli esami: piove sul bagnato

Il difensore brasiliano si è sottoposto stamattina agli esami strumentali per rivelare l’entità dell’infortunio. Si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, i tempi di recupero sono stimati in circa 20 giorni. Per Bremer quindi il 2022 potrebbe essere finito, visto che il 13 novembre il campionato si ferma per i Mondiali. E la priorità del difensore è proprio quella di mettersi a disposizione di Tite per il Brasile.

La Juve quindi dovrà affrontare queste ultime importanti partite di Serie A e di Champions League senza il suo miglior difensore. L’emergenza continua, soprattutto in un reparto dove opzioni di qualità scarseggiano: anche Bonucci non è al top, e sembra in rotta con il tecnico, mentre Rugani e Gatti non danno grandi garanzie. Ecco perché l’allenatore bianconero potrebbe scegliere di schierare Danilo al centro della difesa insieme a Bonucci.