“La fiducia è immutata”: Napoli, l’agente svela tutto in diretta

L’agente di uno dei giocatori della rosa del Napoli è uscito allo scoperto. Un’altra pedina importante dello scacchiere di Spalletti sta per tornare.

Il Napoli cavalca in maniera decisa in campionato cosi come in Champions. Anche ieri la squadra di Spalletti ha portata a casa un’altra vittoria, sudata e sofferta, contro un Bologna che allo Stadio Diego Armando Maradona se l’è giocata a viso aperto, mettendo anche in difficoltà gli azzurri. Il risultato è stato in bilico fino alla fine, ma la compagine partenopea ha portato a casa altri tre punti importanti.

Una vittoria che dà ulteriore consapevolezza, anche sul di fatto di riuscire a fare risultato in condizioni non sempre ottimali. Il Napoli non ha giocato la sua migliore partita, ed anche nelle retrovie si è vista qualche indecisione (anche da parte di Alex Meret).

Eppure, al netto di questo, la squadra di Spalletti è stata in grado di soffrire e vincere con convinzione e determinazione. Da qui alla sosta per il Mondiale servirà, ovviamente, l’aiuto di tutti anche per permettere di applicare un turnover in grado di non sovraccaricare i titolari.

Napoli, l’agente di Demme esce allo scoperto

Certo, anche gli infortuni hanno condizionato la gestione della rosa da parte di Spalletti. Osimhen, ad esempio, è tornato da un paio di partite ma ancora non ha raggiunto una condizione ottimale che gli possa consentire di scendere in campo dall’inizio. Vero è che Spalletti può contare su un Raspadori in grande spolvero, ma anche in questo caso servirà un’attenta gestione.

C’è, poi, un altro elemento della rosa infortunato da diverso tempo ma che pare pronto a tornare in campo. Stiamo parlando di Diego Demme, ormai quasi totalmente recuperato e pronto a mettersi a disposizione di Spalletti. Il suo agente, Marco Busiello, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

“Siamo felici che sia tornato, gli mancava molto il campo”, ha spiegato l’agente. “E’ in discreta forma, ma avrà bisogno di tempo per avere i 90′ nelle gambe. La fiducia di Spalletti nei suoi riguardi è rimasta immutata“, ha ancora perseguo l’agente dell’ex giocatore del Lipsia”. La crescita di Diego – ha ancora specificato Busiello alla radio ufficiale – è stata fermata da qualche episodio sfortunato”, le sue parole. Insomma, Demme è pronto a dare il suo importante contributo.